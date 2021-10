Sarà intitolata a Silvana Benigno una sala di Villa Graziani

(ANSA) - SAN GIUSTINO (PERUGIA), 25 OTT - Sarà intitolata a Silvana Benigno, uno dei simboli della lotta ai tumori, la Sala del camino di Villa Graziani a San Giustino Umbro. Che a ottobre, mese della prevenzione di quello al seno è stata illuminata di rosa.

Il Comune ha quindi annunciato che il mese si concluderà con una iniziativa che "sta particolarmente a cuore" all'amministrazione, sabato 30 ottobre alle 11.30 proprio a Villa Graziani e l'intitolazione della "Sala del Camino" a Silvana Benigno, scomparsa il 24 gennaio 2020 dopo avere "lottato con grande forza contro la malattia e distinguendosi per la dedizione e l'impegno nel sostenere e promuovere la ricerca, divenendo un esempio per altre persone che hanno vissuto e vivono la medesima malattia". Per questo è stata insignita dell'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. (ANSA).