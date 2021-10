Consiglio Foligno rinviato per consigliere scomparso

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 25 OTT - In seguito alla scomparsa del consigliere comunale, Ivano Ceccucci, di Forza Italia, la seduta del Consiglio comunale di Foligno convocata per il 26 ottobre è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha annunciato il Comune.

Il sindaco Stefano Zuccarini ha intanto espresso a nome suo, dell'Amministrazione comunale e dell'intera Città di Foligno, "le più sentite condoglianze alla famiglia del consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia, Ivano Ceccucci". "E' un momento di profondissimo dolore per tutti - ha sottolineato in una nota -, perdiamo un valido amministratore, vero esempio di lealtà, estremamente corretto e preparato, sul quale poter sempre contare. Una persona umile che sapeva portare la voce e le esigenze dei cittadini all'attenzione dell'amministrazione comunale, impegnandosi ed in prima persona sino al raggiungimento degli obiettivi per dare risposte concrete. Un impegno anche sul fronte del volontariato e della Protezione civile che gli ha reso onore e dove è riuscito a contraddistinguersi per le sue grandi doti umane e professionali. Perdo un punto di riferimento ed un grande amico al quale mi legava in maniera speciale anche la passione per il mondo dei motori e della meccanica, proprio questa estate abbiamo lavorato insieme al riassemblaggio di un cambio, porterò il suo ricordo con me per sempre. Ho voluto disporre, come massimo tributo, le bandiere a mezz'asta a Palazzo Comunale ed il rinvio, a data da destinarsi del Consiglio comunale che era in programma per domani, con l'accordo unanime di tutte le forze politiche".

Morto Ceccucci: Lega, lascia vuoto in politica regionale

Il cordoglio del capogruppo regionale Pastorelli

"La scomparsa improvvisa di Ivano Ceccucci, capogruppo di Forza Italia al Comune di Foligno, non lascia soltanto un vuoto politico e sociale nella sua città, ma nell'intera classe politica regionale": così il capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli a nome di tutti i consiglieri regionali del suo partito esprime il cordoglio alla famiglia. "Ceccucci, in tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerlo - è scritto in una nota del Gruppo Lega - lascia un grande insegnamento sociale e politico, di disponibilità, di ascolto e confronto. Oltre - conclude - di rispetto e di servizio verso le Istituzioni".