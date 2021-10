Con vigneti Montefalco paesaggi mozzafiato in cuore Umbria

(ANSA) - MONTEFALCO (PERUGIA), 25 OTT - I colori dei vigneti in autunno regalano paesaggi mozzafiato nel cuore dell'Umbria.

Sulle colline intorno a Montefalco, patria del sagrantino e di altri vini importanti, le foglie delle viti tendono al rosso e al giallo che dominano sul verde che ancora resiste.

Scorci meravigliosi si aprono alla vista di chi percorre le strade che da Foligno salgono fino alla "terrazza dell'Umbria", passando anche per Bevagna, per poi proseguire verso Todi o Gualdo Cattaneo. La grande varietà di vigneti - oltre al sagrantino da queste parti si coltivano ad esempio anche il sangiovese, il grechetto e il trebbiano spoletino - rende i colori dell'autunno particolarmente accesi e suggestivi. Colori che si vanno a sommare a quelli della vegetazione boschiva che fa da cornice ai terreni coltivati. Scenari che ogni anno richiamano tanti appassionati di fotografia e amanti della natura che non disdegnano nemmeno di degustare un buon calice nelle cantine disseminate lungo questa via del vino umbro.

