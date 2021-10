Ballottaggi per elezioni Consiglio Odg Umbria

Ci sarà il ballottaggio per i sei posti di consigliere regionale, elenco professionisti, dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria. Nel secondo turno delle elezioni sono risultate 236 schede valide. Il presidente uscente Roberto Conticelli ha ottenuto 111 voti risultando il più votato. Non avendo però raggiunto il quorum funzionale fissato a 119, ci sarà un ballottaggio al quale prenderanno parte anche Luca Benedetti (93 voti), Vanna Ugolini (74), Michele Nucci (70), Cosimo Lorusso (69), Riccardo Regi (66), Stefano Cinaglia (57), Fabio Luccioli (53), Anna Lia Sabelli Fioretti (52), Angela Rotini (48), Tiziano Bertini (46) e Marcello Migliosi (46). Per il rappresentante umbro al Consiglio nazionale sono al ballottaggio i professionisti Gianfranco Ricci (95 voti) e Paolo Giovagnoni (85). Il quorum in questo caso era fissato a quota 118. Per il rappresentante umbro pubblicista al Consiglio nazionale sono al ballottaggio Antonello Menconi (103 voti) e Massimo Duranti (58). Per i tre posti di pubblicista in Consiglio regionale il ballottaggio riguarderà Sonia Montegiove (86 voti), Maria Pia Fanciulli (79), Alberto Mirimao (71), Donatella Binaglia (60), Stefano Giommini (51) e Francesco Petrelli (41). Per quanto riguarda il Collegio dei revisori dei conti, elenco professionisti, sono al ballottaggio Massimo Boccucci (56 voti), Luigi Scardocci (50), Sebastiano Pasero (46) e Laura Marozzi (39). Per i Revisori dei conti, elenco pubblicisti, sono al ballottaggio Luigi Foglietti (52 voti) e Francesco Gori (59). "I giornalisti umbri - ha commentato Conticelli in una nota dell'Odg - hanno partecipato in numero mai così significativo al rinnovo del proprio Ordine. L'accresciuto interesse, favorito anche dal voto online, sta a testimoniare la positività dell'operato dei dirigenti che in questi anni hanno gestito la Casa dei giornalisti pure in un contesto altamente drammatico come quello del Covid. Altresì l'elevatissima affluenza dei votanti mette in luce la necessità di dover affrontare e risolvere i problemi più stringenti della categoria, dall'equo compenso fino al definitivo varo della legge regionale sull'editoria. Siamo andati in tanti al voto perché intendiamo ribadire all'opinione pubblica umbra che quello del giornalista è un mestiere qualificato, garantito costituzionalmente e praticato da gente seria. Per questo intendiamo far valere ogni nostro diritto, a cominciare dalla tutela contro le querele temerarie e contro le aggressioni che, sotto varie forme, ci vengono ingiustamente rivolte".