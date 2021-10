Assegnato alla Ternana il "B Solidale Award"

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - E' andato alla Ternana il "B Solidale Award - Premio per il miglior progetto di responsabilità sociale della LNPB 2021', grazie al progetto Terni col cuore che, informa la Lega cadetta, "ha messo la famiglia al centro della coesione sociale sul territorio e per essersi validamente assunti la responsabilità di condividere le complessità familiari con aiuti concreti".

"Sono tanti i progetti meritevoli di un riconoscimento provenienti dai nostri club, alcuni innovativi, altri articolati ma tutti testimoniano il grande cuore della Serie B - ha affermato il presidente della Lega B, Mauro Balata -. La decisione di Cultura & Solidarietà di far rientrare le società della Serie B fra le categorie dei premiati testimonia quanto il nostro lavoro sia apprezzato e riconosciuto anche all'esterno'.

L'evento dell'Associazione "Cultura & Solidarietà" di consegna delle Stelle al merito sociale si terrà mercoledì prossimo presso "Roma Eventi - Piazza di Spagna". (ANSA).