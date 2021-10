Crescono positivi Covid in Umbria ma ricoverati stabili

(ANSA) - PERUGIA, 24 OTT - Altri 70 nuovi casi Covid in Umbria, con gli attualmente positivi in salita del 5,5 per cento, ma ricoverati stabili, 39 complessivamente, cinque nelle terapie intensive. E' il quadro che emerge dal portale della Regione.

Nell'ultimo giorno non sono stati registrati altri morti per il virus, con 24 guariti dal virus certificati. Gli attualmente positivi sono ora 883, 46 in più (erano 571 lo stesso giorno di una settimana fa, cioè 312 in meno).

Sono stati analizzati 1.447 tamponi e 8.736 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,68 per cento (0,74 per cento sabato). (ANSA).