"Le giornate insieme a te per l'ambiente" di McDonald's

(ANSA) - PERUGIA, 23 OTT - E' in programma a Perugia domenica 24 ottobre l'iniziativa "Le giornate insieme a te per l'ambiente", organizzata da Mc Donald's in collaborazione col Comune, Gesenu e le associazioni "Natura Urbana" e "La Garden", dedicata alla lotta al fenomeno dell'abbandono di rifiuti nell'ambiente.

Aperta a tutti ed in partnership con Fise Assoambiente ed Utilitalia, toccherà 100 comuni italiani entro il mese di ottobre.

Tutti i cittadini, in sostanza, potranno unirsi ai dipendenti dei ristoranti McDonald's, coinvolti in prima persona nella pulizia di Parco Chico Mendez, Piazza Umbria Jazz e delle aree adiacenti. L'appuntamento, per chiunque voglia dare il proprio contributo, è previsto per le ore 10 al parcheggio che si trova al lato dell'entrata del McDonald's di Perugia Stadio.

L'iniziativa è stgata presentata con una conferenza stampa a Perugia. (ANSA).