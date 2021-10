Arci comitato Perugia, Franco Calzini rieletto presidente

(ANSA) - PERUGIA, 23 OTT - L'Assemblea provinciale di Arci ha confermato, per acclamazione, il presidente Franco Calzini alla guida della storica associazione di promozione sociale di Perugia che, nonostante la complessità delle sfide e le chiusure temporanee dovute alla pandemia, conta 100 circoli e oltre 7 mila soci.

L'associazione - ricorda una nota - è inoltre impegnata attivamente nel terzo settore, in ambito sociale e culturale oltre che in quello della promozione dei diritti e del territorio, anche attraverso vari soggetti cooperativi, tra cui si ricordano: Arci Solidarietà Ora d'Aria Onlus, Officina Sociale Umbria - Umbrò, Paparevi Rossi, Umbria24 e PaneOlio Agricola Sociale.

Alla due giorni congressuale, che si è svolta a Perugia, venerdì 22 e sabato 23 ottobre, hanno preso parte tra gli altri, i responsabili di Arci nazionale Walter Massa (Organizzazione) e Filippo Miraglia (Immigrazione) oltre che il presidente nazionale Daniele Lorenzi che ha espresso particolare soddisfazione per il lavoro svolto in questi anni e per il rinnovato vigore di un'associazione che ha saputo confrontarsi a fondo per arrivare a condividere le strategie future. (ANSA).