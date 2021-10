A Terni in mostra la galleria dantesca di Virgilio Alterocca

(ANSA) - TERNI, 23 OTT - Punta ad unire classico e contemporaneo in un'unica proposta, la mostra "La galleria dantesca di Virgilio Alterocca. Cento cartoline illustrate tra reale e virtuale", visitabile da oggi alle 18 al Centro Arti Opificio Siri di Terni, dedicata alle cartoline illustrate stampate agli inizi del '900 dall'imprenditore ternano - tra i primi a introdurre la cartolina illustrata in Italia -, con cui conquistò la medaglia d'oro all'Esposizione internazionale di Milano del 1906.

Alla mostra delle cartoline in sala Carroponte (34 per l'Inferno, 33 per il Purgatorio e altrettante per il Paradiso), curata da Francesco Santaniello, si aggiunge l'allestimento, presso la sala Ronchini, di un percorso multimediale e immersivo completamente dedicato alla galleria dantesca, curato da Euromedia. Oltre alle cartoline verranno esposti anche i tre preziosi tomi della Divina Commedia Alinari, pubblicata sempre agli inizi del '900 dall'omonima ditta fiorentina, in cui i versi danteschi sono trasposti in maniera figurativa da 308 illustrazioni di vari artisti italiani. L'allestimento multimediale è infine dedicato alla rielaborazione in digitale di alcune scene delle 100 cartoline, attraverso proiezioni sincronizzate su tre pareti, doppiaggi, animazioni, suoni, musiche ed effetti. "Dedicare uno spazio nel museo della città al lavoro e alle produzioni di Virgilio Alterocca è un atto dovuto" ha commentato l'assessore alla Cultura del Comune di Terni, Maurizio Cecconelli. "E farlo proprio in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, esponendo le cartoline che erano state prodotte agli inizi del '900 per illustrare la Divina Commedia - ha aggiunto -, ha un significato ancora maggiore". L'esposizione - che sarà aperta fino al 23 gennaio - è finanziata dalla Fondazione Carit e organizzata dall'Associazione Suoni in Chiostro, in collaborazione con la cooperativa Le Macchine Celibi. (ANSA).