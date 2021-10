A Orvieto protesta pacifica contro il Green pass

(ANSA) - ORVIETO, 23 OTT - Manifestazione "no Green pass" sabato pomeriggio in piazza della Repubblica, ad Orvieto, dove diverse decine di persone si sono radunate sotto il municipio in un presidio per protestare contro un provvedimento definito "liberticida e antidemocratico".

Tra i promotori dell'iniziativa anche Gianfranco Pigozzi, il docente di arte, non vaccinato, sospeso dal 28 settembre da lavoro e stipendio dopo aver deciso di interrompere i tamponi ai quali si sottoponeva regolarmente. Questi, nel corso della manifestazione, ha in particolare sottolineato le "incongruenze lampanti", a suo dire, tra la certificazione verde italiana e quella europea.

"Le direttive europee emanate dal Regolamento 953 sul passaporto sanitario - ha scritto Pigozzi su un volantino distribuito nel corso del presidio - sono state recepite disonestamente, negate ferocemente e contraddette nel merito".

In particolare Pigozzi ha evidenziato che il regolamento europeo incoraggia gli Stati membri dell'Unione europea "a garantire la possibilità di test accessibili e ampiamente disponibili" e sottolinea che "è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate".

"Libertà di scelta", "Trieste è ovunque" alcuni dei cartelli mostrati dai partecipanti alla protesta, a cui hanno preso parte giovani e famiglie e che si è svolta senza problematiche di ordine pubblico. (ANSA).