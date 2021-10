Preci entro dicembre avrà la sua proposta di Psr

(ANSA) - PRECI (PERUGIA), 22 OTT - Il Comune di Preci entro il prossimo dicembre avrà la sua proposta di Programma straordinario di ricostruzione. È questa la tempistica che è stata concordata nell'incontro che si è svolto presso il comune terremotato della Valnerina, tra il sindaco Massimo Messi e il dirigente dell'Usr-Umbria, Gianluca Fagotti, alla presenza dei professionisti incaricati per la redazione. Nei giorni scorsi il comune di Preci ha infatti formalizzato l'incarico per la redazione del Psr, strumento di programmazione fondamentale per individuare esigenze e potenziali criticità per una ricostruzione post sisma 2016 integrata e sostenibile degli edifici pubblici e privati nonché delle infrastrutture e dei sottoservizi. Nel corso dell'incontro sono emerse alcune tematiche che saranno trattate all'interno del Programma straordinario e, in particolare, riguarderanno le analisi delle criticità ed individuazione delle soluzioni per la ricostruzione di Preci capoluogo; la valutazione sulla necessità di perimetrare gli immobili da ricostruire in aggregati edilizi attraverso delibera di consiglio comunale. Ma anche l'analisi della cantierabilità al fine di ridurre i disagi alla popolazione e consentire una veloce ricostruzione riducendo così le interferenze tra i vari cantieri anche attraverso l'individuazione delle aree pubbliche da utilizzare per lo stoccaggio dei materiali vista la particolare conformazione urbanistica dell'abitato di Preci e di alcune frazioni. Inoltre, l'individuazione delle eventuali aree per le delocalizzazioni di alcune unità strutturali ricadenti in ambiti a rischio geologico e soluzioni per il recupero delle aree lasciate libere dagli immobili delocalizzati e il censimento puntuale delle opere pubbliche con l'eventuale individuazione di nuovi edifici strategici funzionali al piano di Protezione civile comunale.

