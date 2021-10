Camion fuori strada resta in bilico sulla via sottostante

(ANSA) - PERUGIA, 22 OTT - Disagi alla viabilità lungo la E45, in zona Ponte San Givanni, dove un autotreno dopo aver sbandato è finito fuori strada restando in bilico a lato della carreggiata, sulla strada sottostante. Il conducente è rimasto ferito, secondo le prime informazioni in modo non grave.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre della centrale e la polizia stradale.

L'incidente è avvenuto in carreggiata Nord. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per permettere le operazioni di recupero del mezzo. (ANSA).