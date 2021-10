Arpa e Ordine medici controllano qualità aria conca ternana

(ANSA) - TERNI, 22 OTT - Definire l'esposizione della popolazione agli inquinanti nella conca ternana, distingendo tra luoghi esterni e interni, nei punti più rappresentativi del territorio, come scuole, uffici pubblici, ospedale: è l'obiettivo del progetto AirSelfie 2, promosso e realizzato grazie alla collaborazione tra Arpa Umbria e l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Terni.

L'iniziativa vede tra i partner anche la Regione Umbria, la Provincia di Terni, i Comuni di Terni e Narni, l'Azienda ospedaliera Santa Maria e la Usl Umbria 2.

La qualità dell'aria della conca ternana - è stato detto nel corso di una conferenza stampa di presentazione del progetto - è attualmente controllata in più postazioni con una strumentazione che rileva i principali parametri di inquinamento dell'aria. Le criticità più rilevanti che storicamente si riscontrano sono dovute in particolare al particolato (Pm10 e Pm2.5) e ai microinquinanti in esso contenuti (Nichel, Cromo, Benzo-a-pirene). Grazie al progetto AirSelfie 2 si mira anche a valutare la rappresentatività generale della rete di monitoraggio installata e l'effettiva corrispondenza tra i livelli rilevati e l'esposizione della popolazione agli inquinanti. (ANSA).