Anche in Umbria la campagna Prociv "Io non rischio"

(ANSA) - PERUGIA, 22 OTT - Domenica 24 ottobre, anche in Umbria, i volontari di protezione civile invitano i cittadini a partecipare agli appuntamenti nelle piazze fisiche o digitali nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Io non rischio", per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto.

I gazebo saranno presenti a Bastia Umbra, in piazza Mazzini e a Spoleto, in piazza della Vittoria.

Le "piazze digitali" si possono trovare nelle pagine facebook delle associazioni di Città di Castello, Corciano, Perugia - Ferro di Cavallo, Perugia - Centro, Perugia - Sant'Egidio, Bastia Umbra, Foligno, Spoleto, Terni, Narni.

L'edizione di quest'anno, inoltre, si arricchisce di una nuova iniziativa, un evento digitale nazionale organizzato dal dipartimento della Protezione civile.

La Campagna a livello nazionale coinvolge oltre 3.000 volontari appartenenti a circa 500 realtà associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali di tutte le regioni d'Italia. (ANSA).