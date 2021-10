A Perugia un convegno sulle nanotecnologie

(ANSA) - PERUGIA, 22 OTT - "Nanotecnologie in Umbria" è il tema di un convegno che si svolgerà lunedi prossimo, 25 ottobre, presso l'aula 7 del rettorato dell'Università degli Studi di Perugia. Organizzato dal laboratorio NiPS dell'Ateneo e dal Istituto Officina dei materiali del Cnr, ha come obiettivo di presentare alla comunità regionale, istituzioni politiche e mondo industriale, il panorama delle attività in corso attualmente in regione sul tema delle nanotecnologie.

Per gli organizzatori sarà l'occasione in cui la comunità della ricerca, costituita in Umbria da Università e istituti di ricerca (Cnr e Infn), illustreranno le proprie competenze e potenzialità, anche in vista della creazione del parco tecnologico di Gaifana nell'area ex-Merloni e della strategia regionale Pnrr.

Al convegno è prevista la partecipazione dell'assessore regionale allo sviluppo, Michele Fioroni, e di numerosi ricercatori dell'Ateneo e del Cnr.

I lavori saranno coordinati da Luca Gammaitoni, direttore del laboratorio NiPS. (ANSA).