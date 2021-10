Per epidemiologi curva Covid umbra in sostanziale stabilità

(ANSA) - PERUGIA, 21 OTT - La curva epidemica relativa al Covid in Umbria, come pure la media mobile a sette giorni, mostrano un andamento in sostanziale stabilità, mentre l'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti è in leggero aumento con valori al 19 ottobre pari a 26 casi. E' quanto emerge dal rapporto settimanale sull'andamento dell'epidemia, redatto dal Nucleo epidemiologico regionale.

Dallo studio emerge che anche l'RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni, si attesta ad un valore di 1,17.

L'andamento regionale dell'incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un "lieve aumento" nelle classi di età 0-10 anni.

Tutti i distretti sanitari dell'Umbria - sempre in base al report - hanno un'incidenza inferiore a 50 casi per 1000.000 abitanti ad eccezione di quello di Orvieto che registra 55 casi per 100.000 abitanti. (ANSA).