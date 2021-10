Al via domande voucher digitali Camera commercio

(ANSA) - PERUGIA, 21 OTT - Dal 25 ottobre al via le domande per accedere ai voucher digitali messi a disposizione dalla Camera di commercio dell'Umbria per un totale di 210 mila euro a fondo perduto. E' stato infatti approvato, nell'ambito delle iniziative del Punto impresa digitale (Pid) il bando Voucher digitali 4.0 anno 2021 "per diffondere la cultura e la pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese e sostenerle economicamente nelle iniziative di digitalizzazione". E' rivolto alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici con sede legale oppure unità locale nel territorio della regione Umbria.

Il voucher è un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ammesse con un importo massimo di 7 mila euro. E' richiesto un investimento minimo di 5 mila euro. I requisiti sono indicati al link https://www.umbria.camcom.it/promuovere-limpresa-e-il-territorio /bandi-e-contributi/bando-voucher-digitale-i4-0-anno-2021. Per partecipare c'è tempo fino al 25 novembre.

"La spinta alla digitalizzazione delle nostre imprese prosegue spedita, chi fa impresa richiede riduzione di tempi e costi - sottolinea il presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni - ma il lavoro, anche culturale da compiere, è appena iniziato. Ce lo confermano anche gli ultimi dati aggiornati sull'utilizzo in Umbria del cassetto digitale dell'imprenditore, siamo sotto la media nazionale, ma è il sistema Paese nel suo complesso che deve svilupparsi in questa direzione".

In Umbria al 30 settembre - è detto in un comunicato della Camera di commercio - sono 12.873 le aziende aderenti al cassetto digitale su 94.202 registrate in totale pari al 13,6%.

Con una crescita pari al 3,6% rispetto all'inizio dell'anno.

