Compie 260 anni l'almanacco Barbanera

(ANSA) - PERUGIA, 20 OTT - L'almanacco Barbanera compie 260 anni e dal 23 ottobre sarà in tutte le edicole e in libreria con l'edizione 2022, per dispensare mese dopo mese "pratici consigli sul buon vivere" quotidiano, ricette di stagione, "pillole di sapere e perle di saggezza".

Per festeggiare un compleanno così importante la Fondazione Barbanera 1762 ha reso noto di avere aperto i cassetti i suoi archivi storici e reso accessibile in rete la collezione Barbanera dal 1762 ad oggi (www.barbanera1762.com). Sono circa 800 le pubblicazioni online, tra cui il prestigioso fondo Barbanera Unesco, la collezione di almanacchi e lunari Barbanera riconosciuta "Memoria del Mondo". Il sito è stato realizzato grazie al progetto europeo Agenda Urbana del Comune di Foligno, e raccoglie la digitalizzazione dei documenti della Fondazione, realizzata in collaborazione con Archivi di valore.

L'edizione dei 260 anni è stata presentata a Roma dal conduttore Federico Quaranta, Luca Baldini, ad dell'Editoriale Campi, e Maria Pia Fanciulli, responsabile di redazione delle Edizioni Barbanera. Presenti anche l'agronoma Isabella Dalla Ragione e Mauro Morosi, responsabili dello straordinario Orto giardino delle Stagioni, che accoglie la Fondazione e la sede editoriale.

Il Barbanera 2022 - viene spiegato - si rende "interprete di un mondo che vuole riappropriarsi del piacere delle cose semplici e di un rapporto armonioso con la natura e di mese in mese, una stagione dopo l'altra, propone tante curiosità, notizie e suggerimenti per la casa, la famiglia, l'orto e il giardino, per la cucina e per il benessere di corpo e mente".

