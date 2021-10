Ancora un rialzo attualmente positivi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 OTT - Ancora un rialzo degli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 586, 20 più di martedì secondo quanto si legge sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati infatti registrati 38 nuovi positivi, 17 guariti e un altro morto.

Sono stati analizzati 1.501 tamponi e 7.035 test antigenici, con un tasso di positività pari alo 0,44 per cento (era 0,33 il giorno precedente).

In calo i ricoverati in ospedale, 35, due in meno rispetto a martedì, quattro nelle terapie intensive, dato stabile. (ANSA).