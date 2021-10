Mostra foto cadavere del figlio morto in incidente sul lavoro

(ANSA) - TERNI, 19 OTT - Per tornare a chiedere giustizia ha deciso di mostrare in pubblico le foto del cadavere del figlio, Lena Dodaj, la madre di Maringleno Dodaj, operaio di origine albanese morto sul lavoro a 25 anni, il 18 novembre del 2011, dopo essere precipitato dal tetto di una ditta di Narni Scalo.

La donna stamani si è presentata davanti al tribunale di Terni con un cartello in cui ha pubblicato due immagini del giovane, nudo e ormai senza vita, disteso - ha spiegato - "sul pavimento di uno sgabuzzino del pronto soccorso" dell'ospedale Santa Maria, dove era stato ricoverato dopo l'incidente. Foto che, ha detto ancora la donna, ha recentemente scoperto in un fascicolo acquisito in procura. "Sono rimasta scioccata nel vederle - ha commentato -. Mio figlio è stato umiliato da vivo e da morto".

Le indagini a carico del personale sanitario sono state però già più volte archiviate. "Mi appello al procuratore di Perugia che intervenga su una faccenda raccapricciante" ha detto, spiegando di essere pronta a proseguire la sua protesta anche davanti agli uffici giudiziari del capoluogo di regione. (ANSA).