Estesa competenza territoriale amministrativa tre commissariati

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Il questore della provincia di Perugia, Antonio Sbordone, al fine di snellire e semplificare l'attività burocratica e le procedure riguardanti il rilascio o rinnovo di documenti come il passaporto, le dichiarazioni di accompagnamento, o le licenze in materia di armi, ha provveduto ad estendere la competenza territoriale amministrativa dei commissariati di polizia distaccati di Città di Castello, Spoleto e Foligno.

In particolare l'estensione ha rispettivamente riguardato i comuni di Lisciano Niccone (Città di Castello), Nocera Umbra (Foligno) e Massa Martana (Spoleto).

"Una azione questa - spiega il questore - che realizza una fluidità nell'evasione di una considerevole mole di istanze con l'obiettivo di abbattere notevolmente i tempi di attesa evitando ai cittadini di percorrere lunghe distanze nel portarsi presso gli uffici della questura". (ANSA).