A Perugia Green table su architettura e design per il futuro

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Per quattro giorni Perugia sarà al centro del dibattito culturale su sostenibilità, ambiente e progettazione. Da mercoledì 20 a sabato 23 ottobre il capoluogo umbro ospiterà infatti Green table, il primo forum internazionale su architettura e design per il futuro, che si terrà all'auditorium di San Francesco al Prato, riaperto per l'occasione. Con iniziative in diretta anche su una innovativa piattaforma digitale con ospiti in presenza e collegati da tutto il mondo.

Green table ospiterà personalità di primo piano del mondo della cultura, del progetto, della scienza, della filosofia e della economia. Gli eventi - hanno spiegato Margaritelli e Timio - potranno essere seguiti sia in presenza sia online, accedendo all'innovativa e omonima piattaforma, caratterizzata da quattro aree tematiche. Tante le adesioni da tutto il mondo già formalizzate su di essa, oltre 1.500. Essendo senza limiti numerici la partecipazione su piattaforma, l'ambizione degli organizzatori è di costituire una vera e propria community che possa interagire con gli ospiti e tra gli stessi componenti al suo interno.

Ventuno in totale gli incontri scientifici, con i relativi relatori, che si alterneranno sia in presenza all'Auditorium San Francesco al Prato, sia in diretta da altre città internazionali, tra cui New York, Shangai, Città del Messico, che in collegamento digitale da numerose città europee, quali Amsterdam, Barcellona, Monaco di Baviera, ognuna rappresentativa di distretti produttivi e culturali tra i più attivi attorno ai temi della sostenibilità.

Tra gli ospiti Massimiliano Fuksas, che aprirà l'evento, Michele De Lucchi, Patricia Urquiola, Stefano Boeri, Benedetta Tagliabue, Cino Zucchi, Aldo Cibic, Patricia Viel, Matteo Thun, Daria De Seta, Dante Oscar Benini, Alessandro Melis, Guendalina Salimei, Alessandra Battisti, Ico Migliore, Mara Servetto, Monica Alejandra Mellace, Filippo Lodi, Massimo Pica Ciamarra, Luca Zevi; scienziati quali Stefano Mancuso e Cinzia Chiriacò; filosofi come Maurizio Ferraris e Aldo Colonetti, insieme ad altri importanti protagonisti del mondo della cultura, informazione ed economia. Il programma è disponibile sul sito greentable.it. (ANSA).