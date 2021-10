A Narni l'anteprima nazionale di Celestini "Museo Pasolini"

(ANSA) - NARNI (TERNI), 19 OTT - Anteprima nazionale al teatro Manini di Narni, sabato alle 21, per il nuovo spettacolo di Ascanio Celestini 'Museo Pasolini'. L'artista romano guiderà gli spettatori in un ipotetico museo che, attraverso le testimonianze di uno storico, uno psicanalista, uno scrittore, un lettore, un criminologo e un testimone che hanno conosciuto il poeta e regista, si compone partendo dalle alcune domande.

"Qual è il pezzo forte del Museo Pasolini? Quale oggetto dobbiamo cercare? Quale oggetto dovremmo impegnarci a acquisire da una collezione privata o pubblica, recuperarlo da qualche magazzino, discarica, biblioteca o ufficio degli oggetti smarriti? Cosa siamo tenuti a fare per conservarlo? Cosa possiamo comunicare attraverso di lui? E infine: in quale modo dobbiamo esporlo?". Lo spettacolo di Celestini inaugura la nuova stagione del teatro Manini, diretto da Francesco Montanari e Davide Sacco. "Siamo molto soddisfatti per i risultati ottenuti dalla campagna abbonamenti, andata sold out in pochi giorni a conferma della nostra previsione" hanno dichiarato i direttori artistici. "C'è voglia e necessità di tornare in teatro - hanno continuato - per una proposta ampia e di qualità". (ANSA).