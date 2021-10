Secondi (Pd), il merito della vittoria è di tutta la squadra

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 18 OTT - "È stato un percorso lunghissimo ma ricco di soddisfazioni e di momenti che per sempre rimarranno impressi nella mia memoria. Un percorso denso in cui ho anche imparato molto. E tutto questo merito di una squadra coesa e capace", queste le prime parole pronunciate dal neo-eletto sindaco di Città di Castello, Luca Secondi.

"Il risultato di oggi è il traguardo di un impegno collettivo - ha proseguito - e da domani si parte subito a lavorare perché vale esattamente quello che abbiamo detto durante tutta la campagna elettorale: essere operativi concreti e pragmatici nel rispetto di tutti, con la volontà chiara di unire e fare forza.

Questo il nostro mantra per i prossimi cinque anni" ha concluso.

(ANSA).