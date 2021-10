Secondi e Sisti vincono il ballottaggio a C.Castello e Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 18 OTT - Luca Secondi (centro sinistra) è il vincitore del ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco di Città di Castello.

Andrea Sisti (Pd e M5s) ha invece vinto a Spoleto.

A scrutinio completato, Andrea Sisti (Pd e M5s) si è imposto, con il 53,18 per cento delle preferenze (7.658 voti).

Sergio Grifoni (FdI, Alleanza civica, Obiettivo comune), ha raggiunto una percentuale del 46,82 (6.741 voti).

E' quanto emerge dai dati ufficiali del ministero dell'Interno.

A Città di Castello Secondi si è imposto su Luciana Bassini (civici e M5s) con una percentuale del 51,40 per cento (8.077 voti). Bassini ha avuto il 48,60 delle preferenze (7.638 voti).

A Città di Castello, secondo i dati del ministero dell'Interno, si è recato alle urne il 51,21 per cento degli aventi diritto. A Spoleto il 48,36. (ANSA).