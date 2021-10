Morroni, Vinitaly bel segnale di ripartenza e l'Umbria c'è

(ANSA) - PERUGIA, 18 OTT - "Vinitaly Special Edition è un bel segnale di ripartenza e l'Umbria con i suoi produttori c'è": a dirlo all'ANSA è l'assessore all'Agricoltura della Regione, Roberto Morroni, parlando dallo stand dell'Umbria presente a Verona fiere.

"Siamo qui con la consapevolezza che questo settore è trainante per il nostro agroalimentare e la nostra economia, ma soprattutto permette di raccontare perfettamente il nostro territorio", ha aggiunto Morroni. Che ha sottolineato come lo stand si chiami "semplicemente Umbria, perché la linea guida dell'azione di governo regionale - ha sottolineato l'assessore - è quella di promuovere sempre più l'intera regione".

"Il tema brand Umbria è un obiettivo che la Regione persegue costantemente sia nel settore enologico che in tutti gli altri settori, una dimostrazione arriva dalla promozione turistica", ha concluso Morroni. (ANSA).