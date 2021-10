Coletto, zero casi Covid ultimo giorno grande risultato

(ANSA) - PERUGIA, 18 OTT - "Non avere avuto nuovi contagi Covid nell'ultimo giorno è un grande risultato. Ora bisogna impegnarsi tutti per mantenere lo zero o comunque il livello più basso possibile di diffusione del virus": lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto commentando i dati più recenti della pandemia in Umbria. Sottolineando con l'ANSA l'importanza di continuare a mantenere "i corretti comportamenti, usare le mascherine dove necessario e proseguire con l'igiene delle mani".

"Ripenso - ha detto Coletto - al marzo del 2020 quando la curva dei contagi continuava a salire e non avevamo certezze su come e quando sarebbe scesa. Ora invece le armi per combattere il virus ci sono, come i tracciamenti dei contatti dei positivi operati dai distretti. Un grandissimo servizio è poi quello offerto dalle farmacie, un potenziale che si esprime soprattutto con i temponi a prezzo calmierato come prevede la legge. La figura del farmacista è fondamentale e fa parte a pieno titolo del sistema sanitario". (ANSA).