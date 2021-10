Ascani, Umbria conferma Pd centro coalizioni vincenti

(ANSA) - PERUGIA, 18 OTT - "Le vittorie di Luca Secondi, a Città di Castello, e Andrea Sisti, a Spoleto, confermano che il Partito democratico è al centro delle coalizioni che vincono.

Complimenti ai due neosindaci; questo risultato è il frutto del loro impegno e di quello delle forze che li hanno sostenuti, ma anche una grande responsabilità per il lavoro che li aspetta": a dirlo è Anna Ascani, vice presidente del Pd e sottosegretario al Ministero dello Sviluppo economico, commentando i risultati dei ballottaggi che in provincia di Perugia hanno visto prevalere i due esponenti del centrosinistra.

"In Umbria veniamo da un periodo molto difficile", ha commentato Ascani, "Ora - ha aggiunto - è il momento della svolta: a Spoleto la nostra coalizione è tornata al governo della città, battendo la destra e sono particolarmente soddisfatta del risultato nel mio comune, Città di Castello. Il neosindaco, Luca Secondi, rappresenta quel gruppo dirigente giovane che lavorerà per una fase di rilancio del territorio, garantendo ai cittadini diritti e inclusione". (ANSA).