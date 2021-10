Lieve aumento dei ricoveri per Covid e dei positivi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 OTT - Tre ricoverati in più nelle ultime 24 ore e un leggero aumento degli attualmente positivi: è quanto emerge dai dati della Regione sulla diffusione del Covid in Umbria, aggiornati a domenica 17 ottobre.

I ricoveri sono 40 (erano 37 sabato), cinque dei quali (invariato) in terapia intensiva. I nuovi casi di positività emersi sono 54 e i guariti 28. Non si registrano nuove vittime.

Gli attualmente positivi salgono così a 571 (26 in più di sabato). (ANSA).