In calo i ricoveri per Covid e gli attualmente positivi

(ANSA) - PERUGIA, 16 OTT - In calo gli attualmente positivi al Covid in Umbria, dove nelle ultime 24 ore è sceso di una unità anche il numero dei ricoverati, oggi 37, di cui cinque (dato invariato) in terapia intensiva.

I nuovi casi di positività accertati sono 32, i guariti 67, mentre è invariato il numero dei decessi, fermo a 1.456.

Gli attualmente positivi sono 545 (35 in meno rispetto a venerdì).

Sono stati analizzati 3.855 test antigenici e 1.675 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 0.57 per cento (invariato rispetto a venerdì).

E' quanto emerge dai dati della Regione aggiornati a sabato 16 ottobre. (ANSA).