Giorgetti, bellezza fattore di successo globale del Paese

(ANSA) - PERUGIA, 16 OTT - "La bellezza è il fattore di successo globale del Paese, ovviamente assieme ad altre tante cose, ma la bellezza connessa al brand Italia è qualcosa che crea spazio, crea relazioni, anche commerciali ed economiche": è quanto ha detto il ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo, online, al convegno "Ripartire dalla bellezza" che si è tenuto stamani a Città della Pieve.

"Come è stato richiamato prima Dostoevskij con 'la bellezza salverà il mondo' - ha aggiunto il ministro - in un mondo così complesso, può darsi che la bellezza salverà l'Italia, se saremo capaci di mettere a frutto questo immenso patrimonio artistico, ambientale, paesaggistico. La bellezza - ha detto ancora Giorgetti - è uno dei motori su cui costruire lo sviluppo economico".

"Ma la bellezza che ci arriva dal passato dobbiamo essere in grado di tutelarla e adesso abbiamo bisogno di enfatizzare il bello", ha sottolineato il ministro. Che ha parlato anche della necessità di tornare al lavoro manuale e "il solo impegno dell'Italia e dell'Europa non basta per salvare il pianeta, occorre che tutti i Paesi del mondo assumano gli impegni da noi presi". (ANSA).