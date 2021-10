D'Incà, digitale al centro Italia del futuro

(ANSA) - PERUGIA, 16 OTT - "Il nostro Paese, attraverso questo momento di crisi pandemica, ha fortunatamente fatto grandi passi in avanti sull'utilizzo del digitale, comprendendo la sua importanza. Il Pnrr da oggi è uno strumento che da qui al 2026 servirà a ricucire il rapporto con il futuro. Abbiamo l'importante compito di definire l'Italia dei prossimi anni e il digitale è al centro". A dirlo è stato il ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico D'Incà, partecipando in videoconferenza alla tavola rotonda organizzata a Terni dal titolo "Smart land digitale e il ruolo dell'intelligenza artificiale".

L'evento si è svolto nella sede della Fondazione Carit nella cornice di 'DigitalMeet' ed è stata l'occasione per consegnare al ministro il "Manifesto di Piediluco", inerente la smart land digitale e il ruolo dell'intelligenza artificiale come motore di sviluppo per il futuro del territorio. Tra i temi trattati dal manifesto l'Internet of Things, insieme allo sviluppo di infrastrutture adeguate e competenze specialistiche idonee per governare il processo di cambiamento. (ANSA).