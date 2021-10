Regolari tutti i trasporti pubblici in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 OTT - Trasporti pubblici regolari in Umbria nel primo giorno di applicazione delle nuove norme sul Green pass. Secondo quanto appreso dall'ANSA non sono stati segnalati disservizi.

Il Gruppo FS riferisce che nessun disservizio è stato registrato per la circolazione dei treni regionali.

Anche Busitalia, che fa parte dello stesso Gruppo delle Ferrovie, fa sapere che in Umbria la circolazione dei bus è regolare e non si registrano criticità legate all'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass.

Stessa situazione anche per la navigazione al lago Trasimeno, sempre gestita da Busitalia, e per la mobilità alternativa.

(ANSA).