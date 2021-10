Nessuna impennata test a vigilia obbligo Green pass

(ANSA) - PERUGIA, 15 OTT - Nessuna impennata in Umbria di test antigenici per il Covid alla vigilia dell'obbligo di Green pass. Ne sono stati infatti analizzati nell'ultimo giorno - riporta il sito della Regione - 3.307, dato anzi inferiore a quello dei giorni scorsi, così come quello dei tamponi, 1.545.

Intanto è stato registrato un lieve aumento di ricoverati Covid negli ospedali umbri, ora 38, tre più di giovedì, cinque dei quali, erano quattro, nelle terapie intensive.

Nell'ultimo giorno, ancora senza nuove vittime, sono stati registrati 28 nuovi positivi e 24 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 580, quattro in più di giovedì.

Il tasso di positività dei test per la ricerca del virus è dello 0,57 per cento (era 0,37 il giorno precedente). (ANSA).