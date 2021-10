De Luca, "da giunta Tesei negazionismo ambientale su Terni"

(ANSA) - TERNI, 15 OTT - L'aggiornamento del Piano regionale della qualità dell'aria approvato dalla giunta regionale il 28 luglio scorso, tuttora in discussione in seconda commissione regionale, "riporta la città di Terni e l'intera Umbria indietro di almeno vent'anni, nell'epoca più buia del negazionismo ambientale": a dirlo il consigliere regionale M5s Thomas De Luca, che ha tenuto una conferenza stampa, insieme ai consiglieri comunali di Terni, sul tema. L'appuntamento si è tenuto a Papigno, dove De Luca, in maniera provocatoria, si è presentato con un grembiule da cuoco e ha accesso un barbecue.

"Secondo la giunta regionale - ha spiegato -, caminetti e stufe sono i responsabili dell'emergenza ambientale della conca ternana. In base a questa valutazione anti-scientifica degli oltre 200 milioni totali previsti nel piano, nemmeno un euro viene stanziato per la sostenibilità ambientale dei processi industriali e per la transizione ecologica. Un danno incalcolabile per una situazione che richiede interventi immediati ed urgenti".

De Luca ha poi criticato i 450 mila euro stanziati "per campagne di comunicazione per convincere la gente che il problema sono i camini e le carni alla brace". (ANSA).