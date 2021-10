Con obbligo Green pass forte aumento di tamponi nelle farmacie

(ANSA) - PERUGIA, 15 OTT - "Negli ultimi giorni, vista anche l'entrata in vigore dell'obbligo di Green pass anche nei luoghi di lavoro, è stato registrato un aumento considerevole di tamponi in farmacia": a dirlo all'ANSA è Raimondo Cerquiglini, direttore Afas (Azienda speciale farmacie del Comune di Perugia).

Con la quasi totalità delle richieste, prosegue il direttore, "finalizzate al rilascio del Green pass". Per Cerquiglini però "non si riscontrano particolari problematiche" con la crescita di richiesta del servizio "che viene al momento comunque garantita".

C'è un "sovraccarico di lavoro" anche nelle farmacie della provincia di Terni, dove l'introduzione dell'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro ha provocato, rispecchiando l'andamento generale, una "vera ondata" nella richiesta di tamponi: lo sottolinea il presidente dell'Ordine provinciale dei farmacisti, Andrea Carducci. Il quale stima che siano triplicate le richieste di test giornalieri svolti nelle singole attività, con una maggiore crescita nel fine settimana che si apre oggi.

"La maggior parte delle farmacie - spiega - si sono dovute attrezzare, prolungando gli orari di svolgimento dei tamponi, dedicandovi più personale ed effettuando il servizio solo su appuntamento". Nonostante le prenotazioni "è inevitabile comunque che si creino code e qualche assembramento" presegue Carducci. "Ma la categoria - dice ancora il presidente dell'Ordine - sta cercando di gestire al meglio questa situazione in cui è chiamata a prestare un servizio alla collettività ai limiti della sostenibilità economica". (ANSA).