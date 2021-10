All'Ast Terni controlli regolari Green pass e impianti in marcia

(ANSA) - TERNI, 15 OTT - Controlli del Green pass regolarmente al via, stamani, in Acciai Speciali Terni, in occasione della prima giornata di obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro.

I lavoratori in entrata al turno delle 6 sono stati i primi a dover esibire il documento ai tornelli, dove l'azienda ha installato un dispositivo per la lettura dei Qr code. Tutto si è svolto senza problematiche. La procedura verrà replicata tutti i giorni all'entrata di ogni turno.

In base a quanto si apprende sia da fonti aziendali che sindacali, l'attività della fabbrica non ha al momento subito ripercussioni a causa di eventuali assenze di dipendenti senza Green pass. Tutti i principali impianti marciano infatti normalmente. (ANSA).