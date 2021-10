Accusato di spaccio si costituisce, concessi domiciliari

(ANSA) - PERUGIA, 15 OTT - Concessi gli arresti domiciliari al quarantenne che nei giorni scorsi si è costituito in quanto ricercato in un'indagine antidroga dei carabinieri. Il gip ha così accolto la richiesta del suo difensore, l'avvocato Luca Maori.

Il giudice ha comunque riconosciuto che a carico dell'uomo sussistono i gravi indizi di colpevolezza ma non il pericolo di fuga (in quanto si è lui stesso consegnato) e nemmeno quello di inquinamento probatorio.

L'albanese è accusato in particolare di essere stato a capo di un presunto gruppo criminale che, prima di essere smantellato dai carabinieri, smerciava ingenti quantità di marijuana.

Addebito che però ha negato, sostenendo di essere estraneo all'attività illecita. (ANSA).