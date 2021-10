Accordo Università studi di Perugia-Unione Italiana ciechi

(ANSA) - PERUGIA, 15 OTT - Firmato dal rettore dell'Università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero, e dal presidente dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus-Aps (Uici), Maurizio Sbianchi, un accordo di durata biennale che vede l'impegno congiunto per coordinare e potenziare i servizi destinati alle studentesse e agli studenti con disabilità visiva, mediante iniziative, azioni e interventi volti a favorire l'inclusione delle studentesse e degli studenti ciechi e ipovedenti in ambito universitario. "Il diritto allo studio è il tema centrale del nostro impegno a favore di studentesse, studenti, comunità accademica e territorio - ha detto il rettore Oliviero - per questo ringrazio sentitamente il presidente Sbianchi per la preziosa opportunità che ci ha donato, attraverso la collaborazione con l'Uici, di tutelare in modo ancora più pervasivo ed efficace il diritto, per tutte e tutti, di accedere a una formazione accademica di qualità che garantisca un futuro migliore alle nostre giovani e ai nostri giovani". Grande soddisfazione è stata espressa anche da parte dalla prof.ssa Mirella Damiani, coordinatrice per l'Università del Servizio di supporto a studenti con disabilità. Tra le azioni realizzabili grazie all'accordo, le attività di cooperazione per le attività di tutorato rivolte alle studentesse e agli studenti ciechi e ipovedenti, anche beneficiando di attività formative specifiche rivolte ai tutor ed effettuate dall'Uici. Altrettanto importante sarà la cooperazione finalizzata ad adottare misure personalizzate per una migliore fruizione delle lezioni in aula e online. La collaborazione consentirà di migliorare l'accessibilità dei libri di testo e del materiale di studio, così da renderli utilizzabili con software specifici di lettura. Infine, l'obiettivo sarà quello di favorire una maggiore autonomia e orientamento nella fruizione degli spazi universitari. (ANSA).