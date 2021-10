Più che dimezzati alunni positivi al Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 13 OTT - Più che dimezzati gli alunni positivi al Covid in Umbria, tra il 12 ottobre, 14, contro i 39 registrati l'8 dello stesso mese. A fornire il quadro è la Regione.

Le classi in isolamento sono ora 10 mentre erano 24 al precedente rilevamento. I contati stretti in quarantena sono scesi a 204 da 594 e i cluster a cinque da sette, Per quanto riguarda il personale scolastico si registrano due positivi mentre era uno l'8 ottobre. (ANSA).