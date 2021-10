Vandalizzata a Terni targa in ricordo partigiano Angelini

(ANSA) - TERNI, 12 OTT - Episodio di vandalismo, a Terni, dove ignoti hanno imbrattato la targa alla memoria del carabiniere partigiano Raoul Angelini, ternano torturato e ucciso nel 1944 dai nazi-fascisti. A denunciarlo il segretario comunale del Pd, Pierluigi Spinelli.

"Un altro atto che aggiunge oltraggio alla memoria, alla democrazia, da parte di chi, privo evidentemente di qualsiasi principio, educazione civica, educazione e rispetto per i beni comuni, ritiene un gesto coraggioso la vandalizzazione di un simbolo di libertà" commenta il segretario. Che ricorda un'analoga vicenda avvenuta pochi giorni fa, quando è stato vandalizzato anche il monumento in ricordo di Germinal Cimarelli a Torre Maggiore. Il Pd condanna "vili atti come questo" e invita "le istituzioni e le forze di maggioranza a fare altrettanto". (ANSA).