Sabato webinar sulla psicologia a scuola

(ANSA) - PERUGIA, 12 OTT - L'importanza del servizio di psicologia scolastica, i dati e il monitoraggio delle attività messe in campo da Ordine degli psicologi e Ufficio scolastico regionali, in attuazione del protocollo Cnop-ministero Istruzione, saranno presentati, sabato 16 ottobre, nel corso di un webinar organizzato con la Scuola umbra di amministrazione pubblica, diretta da Marco Magarini Montenero.

Il protocollo ha portato all'attivazione del servizio di psicologia scolastica in numerosi istituti didattici del Paese, soprattutto a partire da ottobre-novembre 2020. Secondo il report sulla situazione di disagio dei ragazzi e sull'attività degli psicologi scolastici, effettuato dal Centro studi Cnop, la pandemia ha incrementato i problemi psicologici: sei bambini su dieci sotto i sei anni e sette su dieci sopra i sei anni mostrano problemi psico-comportamentali con il rischio di sviluppare disturbi più severi tre volte maggiore rispetto al pre-pandemia.

Ascolto, prevenzione del disagio, sostegno alle famiglie, supporto ai docenti e consulenza al sistema scuola nel suo complesso sono gli ambiti di intervento, oggi, maggiormente richiesti. Temi al centro, sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30, del seminario online. L'incontro, rivolto a psicologi, Usr, dirigenti scolastici, insegnanti e personale scolastico, genitori, è frutto della convenzione siglata il 6 giugno scorso tra Scuola umbra di amministrazione pubblica e Ordine degli psicologi regionale. (ANSA).