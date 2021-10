Perugia, "necessario focus su degrado a Fontivegge"

(ANSA) - PERUGIA, 12 OTT - "Le condizioni di degrado e di insicurezza che hanno reso oramai invivibile il quartiere di Fontivegge, a Perugia, sono ogni giorno più evidenti, per gli abitanti del Capoluogo di Regione e per l'intera comunità umbra.

Occorre un impegno serio e concreto, non più rimandabile". I consiglieri regionali di opposizione Simona Meloni, Fabio Paparelli (Pd), Thomas De Luca (M5s) e Vincenzo Bianconi (Misto) hanno scritto una lettera al presidente della Commissione d'inchiesta "Analisi e studi su criminalità organizzata ed infiltrazioni mafiose, corruzione, riciclaggio, narcotraffico e spaccio di stupefacenti" dell'Assemblea legislativa, Eugenio Rondini, affinché l'organismo consiliare promuova approfondimenti e audizioni sul quartiere perugino sul quale insiste la stazione ferroviaria.

"Lo scalo del Capoluogo e le aree di competenza - rilevano Meloni, Paparelli, De Luca e Bianconi - rappresentano uno snodo fondamentale per la mobilità, il luogo di accesso alla città di Perugia e un punto nevralgico per le connessioni con gli altri sistemi di mobilità. Esso purtroppo non è un buon biglietto da visita né per gli utenti né per i turisti. Riteniamo per questo indispensabile avviare un percorso di approfondimento che conduca ad un confronto reale sui problemi di questo quartiere, legati per lo più allo spaccio ed alla prostituzione e le conseguenti e gravi problematiche che affliggono quotidianamente i nostri cittadini. Un primo passo in questo senso dovrebbe essere rappresentato da una audizione con il procuratore capo della Procura di Perugia, Raffaele Cantone, il Prefetto di Perugia, Armando Gradone e il Questore di Perugia, Antonio Sbordone, nonché il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, colonnello Stefano Romano, e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Antonella Casazza". (ANSA).