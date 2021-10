Letta, tornare a vincere in Umbria dopo tanti problemi

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 12 OTT - "In Umbria noi veniamo da un periodo molto complesso e faticoso e per noi comincia una fase di svolta e di rilancio". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando con i giornalisti questa mattina a Città di Castello, dove ha partecipato ad un incontro a sostegno del candidato sindaco Luca Secondi.

"Noi dobbiamo ricominciare un cammino che ci porti ad essere di nuovo competitivi in vista delle prossime regionali e a vincere in una regione in cui abbiamo avuto tanti problemi", ha detto Letta.

"Ripartiamo dalla comprensione di quei problemi - ha continuato - e da una classica dirigente giovane, che ha voglia di fare bene la sua parte. Con grande umiltà e con grande voglia di guardare al futuro stiamo cercando di trovare il filo per capire gli errori del passato e soprattutto per essere in grado di dare a questa regione una amministrazione che sia all'altezza di quanto l'Umbria richiede e non è certo quello che sta accadendo in questo periodo, anche perché i prossimi anni saranno decisivi anche per l'Umbria con i fondi per il Pnrr".

