Siulp Umbria protagonista formazione agenti in Marocco

(ANSA) - PERUGIA, 11 OTT - E' stato organizzato grazie alla sinergia fra il sindacato di polizia Siulp Umbria e l'agenzia di formazione internazionale Ariki group, un workshop che si è svolto a Casablanca, in Marocco, e del quale sono stati protagonisti 25 ufficiali della polizia nazionale locale.

Impegnati in quattro giorni di lavoro sul tema "Formazione sulle tecniche di valutazione della credibilità nelle intervista e nell'interrogatorio di polizia".

L'appuntamento è stato organizzato dall'Ufficio dell'organizzazione delle Nazioni unite Unodc, United nation office for drugs and crime. La collaborazione della Segreteria regionale Umbria del Siulp con quest'ultimo organismo nasce attraverso una "mission comune" basata sulla esportazione e condivisione di buone prassi finalizzate all'educazione alla legalità e alla lotta ai fenomeni criminosi.

Formatore è stato il dirigente sindacale, Angelo Biondo, il quale, in possesso di esperienza pratica nel "lie detecting" e della formazione certificata dalla scuola americana "Paul Ekman International", considerata leader nel settore dello studio delle emozioni e delle tecniche e sistemi sulla valutazione della credibilità nell'essere umano. "Ritengo che le attività di formazione - ha spiegato lo stesso dottor Biondo - siano fondamenta essenziali prodromiche gli aspetti operativi dei vari delicati servizi che un operatore appartenente alle forze dell'ordine deve affrontare tutti i giorni".

"Il Siulp Umbria - sottolinea il segretario generale Massimo Pici -, impegnato da anni nell'esportazione e condivisione di tutto ciò che possa ritenersi utile all'educazione alla legalità, come ad esempio la presenza costante nelle scuole e al miglioramento professionale dell'operatore finalizzato alla lotta dei fenomeni criminali, ha consolidato ancora di più, con questa nuova acquisizione internazionale, gli imprescindibili impulsi fondamentali del nostro sindacato che si riflettono costantemente sulla qualità sociale". (ANSA).