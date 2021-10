Ristorante umbro ottiene massimo in guida Sushi

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 11 OTT - C'è anche un ristorante umbro tra i premiati dal Gambero Rosso nella nuova guida Sushi.

Si tratta del Vizio dell'hotel Quattrotorri di Corciano. Dove opera lo chef Marco Gargaglia, giovane perugino appassionato della cucina giapponese e dell'arte del sushi in particolare.

Per gli ispettori che hanno conferito il massimo riconoscimento della guida, "le materie prime sono da urlo, a cominciare ovviamente dal pesce, con tonni sensazionali lavorati in casa. Il tutto seguendo la stagionalità delle specie e la massima freschezza possibile. Menzione per la distinzione, nel menù, tra il pesce pescato e quello allevato". (ANSA).