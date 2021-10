Eurochocolate si sposta al centro fieristico Umbriafiere

(ANSA) - PERUGIA, 11 OTT - Sono già esauriti i posti per alcuni degli eventi speciali previsti per l'edizione 2021 di Eurochocolate che si terrà a Bastia Umbra, in tre padiglioni di Umbriafiere, dal 15 al 24 ottobre, anziché nel solito scenario del centro storico di Perugia a causa delle limitazioni per il Covid.

"Un format nuovo, curioso e interessante", ha detto Eugenio Guarducci alla presentazione in Regione. "Ci saranno 14 mila metri quadrati di goloso divertimento", ha aggiunto, organizzati con tre diverse scenografie: funny chocolate, chocolate show e chocolate experience. In quest'ultimo si terranno numerosi appuntamenti live con grandi nomi della pasticceria e non solo, da Iginio Massari a Ernst Knam.

A Eurochocolate, organizzata con i protocolli di sicurezza per il settore fieristico, ci sarà un'area speciale dedicata all'Associazione italiana persone down. Ventuno ragazzi, fra cui Fabrizia Lopilato presente alla conferenza in Regione, saranno coinvolti anche nel laboratorio costruttori di dolcezze, dove nascerà la nuova tavoletta Top+, che sarà venduta per raccogliere fondi a favore dell'Aipd.

"Non potevamo pensare di passare un altro anno senza questo evento", ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei.

Con lei alla presentazione anche l'assessore al Marketing del Comune di Perugia Gabriele Giottoli e quello al Bilancio di Bastia Umbra Valeria Morettini. (ANSA).