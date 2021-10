Applausi per striscione Cgil alla PerugiAssisi

(ANSA) - PERUGIA, 10 OTT - Lungo applauso per lo striscione della Cgil alla Marcia della pace da Perugia ad Assisi. Lo sottolinea lo stesso sindacato ricordando che in tanti hanno partecipato al presidio che si è svolto alla Camera del lavoro del capoluogo umbro. In contemporanea con l'assemblea nazionale che si è tenuta a Roma davanti alla sede di corso d'Italia oggetto di un'aggressione dove sabato pomeriggio.

Nel pomeriggio è in programma un altro presidio davanti alla Camera del Lavoro di Terni. Mentre domani alla Sala dei Notari, la Camera del lavoro di Perugia festeggerà i suoi 125 anni, con la vicesegretaria generale della Cgil nazionale Gianna Fracassi.

