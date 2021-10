In calo le classi in isolamento per Covid nelle scuole

(ANSA) - PERUGIA, 09 OTT - Migliorano i dati relativi al Covid nelle scuole umbre, rispetto al 5 ottobre, data nel precedente rilevamento.

Secondo i dati della Regione riferiti all'8 ottobre, gli alunni positivi sono 39 (erano 40 il 5 ottobre) e sono 24 (sei in meno) le classi in isolamento.

Le positività riguardano nove bambini nelle scuole d'infanzia, 13 nella primaria, otto alunni nella secondaria di primo grado e nove nella secondaria di secondo grado.

Si registra un solo caso di positività fra il personale (erano cinque martedì scorso).

I cluster (due o più casi nello stesso gruppo di classe) sono sette: uno nella scuola d'infanzia, tre nella primaria, uno nella secondaria di primo grado e due nella secondaria di secondo grado.

I contatti stretti di classi in isolamento sono 594.

Per quanto riguarda le 24 classi in isolamernto, otto riguardano la scuola d'infanzia, quattro la primaria, sette la secondaria di primo grado e cinque la secondaria di secondo grado. (ANSA).