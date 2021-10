Attacco alla Cgil,Camere del lavoro presidiate in tutta l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 09 OTT - Camere del lavoro presidiate in tutta l'Umbria, dopo "l'attacco squadrista alla sede nazionale della Cgil a Roma", come afferma il sindacato.

Già da sabato sera la sede della Cgil dell'Umbria e della Camera del lavoro di Perugia è aperta e presidiata, mentre domenica mattina dalle ore 10 alle 12 presidi analoghi si svolgeranno in tutte le principali Camere del lavoro della regione, in concomitanza con l'assemblea generale della Cgil nazionale che è stata convocata davanti all'ingresso di Corso d'Italia a Roma.

(ANSA).